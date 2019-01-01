الإكوادور تقهر إيطاليا بصعوبة وتنتزع المركز الثالث بمونديال الشباب

مباراة صعبة تم حسمها في الشوط الإضافي الأول

نجح المنتخب الإكواردي تحت 20 سنة، في انتزاع المركز الثالث بكأس العالم للشباب، عقب تفوقه على نظيره الإيطالي.

المباراة جمعت بين الثنائي مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاديون جوسير في بولندا البلد المنظم، وانتهت بفوز الإكوادور بهدف دون رد.

إيطاليا وصلت لمرحلة تحديد المركزين الثالث والرابع، عقب خسارتها من أوكرانيا في نصف النهائي 1/0.

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وعلى الجانب الآخر لعبت الإكوادور المباراة، بعد الهزيمة من كوريا الجنوبية بنفس النتيجة أيضاً.

المواجهة جاءت سلبية طوال الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم الفائز.

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وفي الدقيقة 104 من زمن اللقاء ومع نهاية الشوط الإضافي الأول، نجح ريتشارد مينا في إحراز هدف الفوز للإكوادور.

ويضمن بذلك ممثل أمريكا الجنوبية المركز الثالث بمونديال الشباب، في انتظار مباراة أوكرانيا وكوريا الجنوبية غداً السبت لتحديد الفائز باللقب.