الإقالة "بٌعبع" المدربين في الدوري السعودي

لم يتبق من القائمة التي تلافت التغيير سوى المذكورين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبقى مصير المدربين في الدوري السعودي للمحترفين على محك الخطر دوماً، وذلك نظراً لتواجد ضغط إعلامي وجماهيري كبير سواء على المدربين أو مسؤولي وإدارات الأندية، التي تقيس الأداء بنتائج الفرق في كل مباراة بشكل منفصل.

ومع وصولنا إلى هذه المرحلة لم يتبقى سوء 5 مدربين فقط لم يتعرضوا للإقالة منذ بداية النسخة الحالية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحافظ كلاً من التونسي فتحي الجبال (الفتح)، الروماني دانيال إيسايلا (الحزم)، ومواطنه ماريوس سوموديكا (الشباب)، البرتغالي بيدرو إيمانويل (التعاون)، البلجيكي بيسنيك هاسي (الرائد) على مناصبهم حتى الآن.

وعقب مرور 20 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لم يتبق من القائمة التي تلافت التغيير سوى المذكورين.

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وغادر 13 مدرب مقاعدهم تاركين الفرصة لبدلائهم سعياً خلف تحسين النتائج، علما بأن الدوري يضم 16 نادياً هذا الموسم.

البداية كانت من عند الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الاتحاد السابق، الذي رحل بعد جولتين فقط، ومن بعده البلجيكي مريشيا ريدنيك، في الفيصلي، ثم الأرجنتيني جوستافو كوستاس في الفيحاء، الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش في القادسية، البلجيكي فرانك فيركاوترين، في الباطن.

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وجاء الدور على المدير الفني البارجوياني فرانسيس آرسي، مع أحد، الأوروجوياني ليوناردو راموس في الاتفاق، ومواطنه دانييل كارينيو مع النصر، والبرازيلي فابيو كاريلي، مع الوحدة.

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كما طالت أيضاً الصربي سلافيوليوب موسلين مع الفيحاء، البرتغالي باولو ألفيس في أحد، ومواطنه جورجي جيسوس في الهلال، وأخيرا في جدة عينها بعد رحيل الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب الأهلي، الذي يعد آخر من غادر.

واستهلك ناديا الفيحاء، وأحد، أكثر من مدربين في الموسم الحالي بالنظر إلى أن الأول أقال كوستاس وعوضه بموسلين، قبل أن يقيل الأخير ويقترب من التعاقد مع الجزائري نورالدين بن زكري، بينما أقالت إدارة أحد، آرسي، وعوضته بألفيس، قبل أن تطيح بالأخير وتتعاقد مع التونسي عمار السويح.