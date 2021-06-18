الإعلان عن تصنيف المنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم

تعرف على تصنيف المنتخب السعودي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، عن تصنيف المنتخبات الآسيوية، التي تتنافس على الصعود إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وتشهد المرحلة الأخيرة للتصفيات مشاركة 12 منتخبًا وهم: "سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، كمتصدرين لمجموعاتهم.

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وجاء في صدارة التصنيف المنتخبين الياباني والإيراني، وفي التصنيف الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، والتصنيف الثالث السعودية والإمارات، والرابع العراق والصين، والخامس سوريا وعمان، والسادس والأخير لبنان وفيتنام.

ومن المقرر أن يتم إقامة قرعة لمجموعتين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يتجه صاحبا المركزين الثالث بالمجموعتين، إلى الملحق.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن القرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم ستقام في شهر يوليو، بمدينة كوالالمبور في ماليزيا، حيث سيتم الإعلان خلالها عن المجموعتين، بالإضافة إلى مواعيد المباريات.

ونجح المنتخب السعودي في الصعود إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، متصدرًا للمجموعة الرابعة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.