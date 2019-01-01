الإصابة حرمت تشيلسي من خدمات موراتا أمام توتنهام

مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا غاب عن مواجهة السبيرز بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر محمد عماد

افتقد فريق تشيلسي لخدمات المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أمام توتنهام هوتسبر، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما مساء الخميس، في إطار مباريات نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

اللاعب الدولي الإسباني لن يشارك في المباراة بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التدريبات، لتُحرم كتيبة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

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موراتا البالغ من العمر 26 عامًا شارك مع تشيلسي في 72 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز فيهما 24 هدفًا منذ انضمامه للفريق اللندني صيف عام 2017.

يشار إلى أن موراتا كان قد سبق له اللعب أيضًا بقميصي ريال مدريد ويوفنتوس، كما أنه مثل منتخب إسبانيا الأول في 27 مباراة، نجح في أن يحرز فيها 13 هدفًا منذ عام 2014 حتى الآن.