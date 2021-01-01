الإصابة تهدد كين بالغياب أمام مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة

أنباء غير سعيدة لمورينيو

بدأت المخاوف تظهر من جديد داخل نادي توتنهام الإنجليزي، حول لياقة مهاجم الفريق هاري كين، بعد تعرضه للإصابة ضد إيفرتون.

كين سجل هدفين في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب جوديسون بارك بالدوري الإنجليزي.

جوزيه مورينيو مدرب توتنهام في موقف لا يحسد عليه بسبب الاستمرار في فقدان النقاط، وكذلك لديه مشكلة صعبة بإصابة كين الذي غادر اللقاء مصابًا.

كيف تعرض كين للإصابة ضد إيفرتون؟

أصحاب الأرض حصلوا على ركلة ركنية في الدقيقة 91 من أجل الضغط لتحقيق الفوز، وتنفس بعدها توتنهام الصعداء بعد تشتيت الكرة، لكن كين شوهد في حالة انهيار على الأرض بعد معاناته من انزعاج واضح.

اللاعب ظهر وكأنه يعاني من مشكلة في كاحله، بعد اشتراكه في التحام مع ريتشارليسون مهاجم الفريق الخصم.

ماذا قال مورينيو عن هذه الإصابة الصادمة؟

يأمل المدرب البرتغالي ألا يغيب كين لفترة طويلة، حيث قال لشبكة "سكاي سبورتس":"أعتقد أن الوقت مبكر جدًا اسمحوا لي أن أكون متفائلًا وأعتقد أن الإصابة ليست خطيرة".

وأضاف:"لقد شعر بشيء في كاحله، لكني أفضل التفاؤل وأعتقد أن لديه الوقت للتعافي، هو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا ولا يوجد سبب للتكهن".

ما عدد المباريات التي سيغيب عنها كين؟

الأمر يعتمد بشكل كبير على خطورة المشكلة، حيث تكون مشاركته موضع شك قبل مواجهة الفريق القادمة ضد ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.

يأمل المشجعون أن يتمكن قائد فرقه من العودة إلى لياقته الكاملة، من أجل اللحاق بلقاء مانشستر سيتي بنهائي كأس رابطة المحترفين بعد أربعة أيام من مواجهة القديسين.

وإذا ثبتت خطورة إصابة كين ، فقد يكون قائد إنجلترا أيضًا في خطر التغيب عن مباريات يورو 2020 عندما تنطلق البطولة في يونيو.

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