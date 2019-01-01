الإصابة تهدد ثنائي الأهلي وقد تحرمهم من مواجهة الهلال

الثنائي دجانيني تافاريس وسعيد المولد نجما فريق الأهلي السعودي مهددان بالغياب عن مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن ثنائي فريق الأهلي دجانيني تافاريس وسعيد المولد مهددان بالغياب عن مباراة الفريق الهامة في دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

جاء هذا عقب أن تعرض الثنائي للإصابة العضلية خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا، وهو قد يبعدهما عن المواجهة المرتقبة.

ويعاني الثنائي من مزق عضلي ولم يتم تحديد المدة النهائية التي يحتاجونها من أجل الاستشفاء والعودة للتدريبات والمباريات من جديد.

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وغاب الثنائي بالفعل عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام نظيره برافو السلوفيني والتي حقق فيها الفريق الفوز خلال المعسكر الخاص بالنمسا.

وكان الفريق قد فاز وديًا على برافو السلوفيني بثلاثة أهداف نظيفة كما فاز من قبله على جاركوفو الصربي بنفس النتيجة استعدادًا لمواجهة الهلال.

ويتبقى للفريق لقاء ودي وحيد أمام ايندهوفن الهولندي الذي يلعب في الدرجة الأدنى من بي اس في أيندهوفن، ستقام يوم الجمعة المقبلة قبل مواجهة دور الـ ١٦ أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.