الإصابة تحرم ليبيا من خدمات بن علي في مواجهة تونس وتنزانيا

ليبيا تتلقى ضربة قبل مواجهة تونس وتنزانيا

تعرض لاعب وسط منتخب ليبيا ونادي كروتوني الإيطالي أحمد بن علي للإصابة خلال تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة أسكولي مساء الجمعة ضمن الدوري الإيطالي.

ويعد بن علي من أهم عناصر الفريق الإيطالي خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه الإصابة ستبعده لفترة ليس بقليلة عن الملاعب في المباريات المقبلة.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية على اللاعب خلال الساعات الأخيرة الماضية، اتضح أن بن علي تعرض لكسر في مشط القدم بعد تدخل قوي من زميله خلال التدريبات.

وستبعد الإصابة نجم المنتخب الليبي عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع دون الحاجة لتدخل جراحي، حيث يغيب بن علي عن المنتخب الليبي الذي سيواجه منتخبي تونس و تنزانيا يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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يشار إلى أن المنتخب الليبي يدخل في معسكر تحضيري مغلق في تونس تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي استعدادًا لخوض التصفيات المنتظرة.

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