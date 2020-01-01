الإصابات تتوالى .. برشلونة يعلن غياب مدافعه عن مباراة فياريال
التعليقات()
Getty Images
أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا قبل قليل، أعلن عبره إصابة ظهيره الأيسر جونيور فيربو في تدريبات يوم الجمعة، وتأكد غيابه عن مواجهة فياريال مساء اليوم الأحد.
وينتظر برشلونة مواجهة قوية في صراع المنافسة على لقب الليجا، حيث سيواجه فياريال على ملعبه “لا سيراميكا”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.
⚠ @JuniorFirpo03 has discomfort in his right hip and is out of today's match#VillarrealBarça pic.twitter.com/yXSTsgkJWP— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020
ويفتقد النادي الكتلوني أيضًا لخدمات مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي لنفس السبب .
مرشح انتخابات برشلونة 2021 يعد بإبقاء ميسي في "كامب نو"
كان جونيور قد شارك في 20 مباراة في جميع المسابقات لبرشلونة هذا الموسم ، وشارك في مباراة واحدة فقط منذ استئناف الدوري الشهر الماضي بعد تعليقه بسبب جائحة فيروس كورونا .يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، وينتظر تعثر النادي الملكي في رحلته للسان ماميس ضد أتلتيك بيلباو حتى يستعيد آماله في المنافسة.