الإسماعيلي يقترب التعاقد مع مهاجم صربي قبل الموسم الجديد

الإسماعيلي يسعى لتدعيم هجومه قبل الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الإسماعيلي في الوقت الحالي يسعىل لتعاقد مهاجم أجنبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى الإسماعيلي لتدعيم صفوف هجومه بالتعاقد مع مهاجم قوي، من أجل الاستعداد جيدًا في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الدراويش دخلوا في مفاوضات مع مهاجم صربي خلال الأيام الأخيرة من أجل ضمه.

وأشارت التقارير أن التفاوض بدأ بعد ترشيح اللاعب لإدارة الإسماعيلي عن طريق المدير الفني الجديد الصربي ميودراج بستيش.

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ولم يكشف نادي الإسماعيلي حتى الآن عن تفاصيل المفاوضات مع المهاجم الصربي، والمدى التي وصلت إليه مع اللاعب حتى الأن.

ويواجه الدراويش نظيره بني غازي الليبي، ضمن منافسات كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال، الجمعة المقبلة على ملعب "الإسماعيلية".