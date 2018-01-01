الإسماعيلي يفاوض حارس الإنتاج الحربي

الإسماعيلي يسعى لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في در المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تتفاوض إدارة نادي الإسماعيلي، مع عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يحاولون التعاقد مع عامر عامر، بعد اقتراب رحيل عصام الحضري من الفريق.

عصام الحضري طلب من إدارة الإسماعيلي، الرحيل خلال الفترة المقبلة، وتم عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مروان محسن يتحدث عن إهدار الفرص الكثير وشكر خاص لأجيريhttps://t.co/2KMUsaB2NF pic.twitter.com/u67Rh0fJ7g — جول مصر (@goaleg) December 24, 2018

واقترب النادي الإسماعيلي من ضم أحمد فتحي، لاعب وسط فريق النصر للتعدين، بعدما تم ترشيحه من قبل عطية صابر مدرب التعدين، ولاعب الدراويش السابق.

إدارة القلعة الصفراء تسعى لتدعيم صفوف الدراويش، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي تأهل إلى دور المجموعات، بعد تخطي فريق القطن الكاميروني، في دور الـ32 بدوري الأبطال.