الإسماعيلي يعود للتعثرات بالتعادل أمام الداخلية

الدراويش لا يزالون يصارعون في مراكز الهبوط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فرض التعادل السلبي دون أهداف كلمته على مواجهة الإسماعيلي أمام الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 بالدوري المصري الممتاز، على استاد كلية الشرطة.

الداخلية سيطر على مجريات اللقاء بشكل أكبر، ونجح محمد مجدي؛ حارس مرمى الدراويش، في إنقاذ فريقه من أكثر من فرصة خطيرة.

وجاءت أخطر كرات الشوط الأول في الدقيقة 24 لصالح الداخلية عندما استلم حسين رجب بينية رائعة من إسلام جابر، وضعته على انفراد بحارس الإسماعيلي إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد حسام باولو أن يتقدم للداخلية من رأسية قوية إلا أن محمد مجدي تصدى لها وأبعدها لتصل إلى حسين رجب، الذي سددها مرة أخرى على المرمى، لكن للمرة الثانية يتألق حارس الدراويش ويمسك بالكرة.

الإسماعيلي استفاق في النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، وسنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 66 بعدما هيأ ميندوجا الكرة إلى عبد الرحمن مجدي على حدود منطقة الجزاء، سددها قوية في اتجاه المرمى إلا أن مدافع الداخلية رشاد فاروق أبعدها قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 83، مرر عماد حمدي بينية إلى شيلونجو، الذي سددها بشكل رائع لكنها مرت بجوار القائم لتضيع فرصة ثانية على الإسماعيلي.

التعادل رفع رصيد الدراويش إلى النقطة 17 في المركز الـ15، بينما يأتي الداخلية في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.