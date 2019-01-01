النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

الإسماعيلي يعود للتعثرات بالتعادل أمام الداخلية

التعليقات()
الدراويش لا يزالون يصارعون في مراكز الهبوط

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

فرض التعادل السلبي دون أهداف كلمته على مواجهة الإسماعيلي أمام الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 بالدوري المصري الممتاز، على استاد كلية الشرطة.

الداخلية سيطر على مجريات اللقاء بشكل أكبر، ونجح محمد مجدي؛ حارس مرمى الدراويش، في إنقاذ فريقه من أكثر من فرصة خطيرة.

وجاءت أخطر كرات الشوط الأول في الدقيقة 24 لصالح الداخلية عندما استلم حسين رجب بينية رائعة من إسلام جابر، وضعته على انفراد بحارس الإسماعيلي إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

اختيارات المحررين

ومع بداية الشوط الثاني، كاد حسام باولو أن يتقدم للداخلية من رأسية قوية إلا أن محمد مجدي تصدى لها وأبعدها لتصل إلى حسين رجب، الذي سددها مرة أخرى على المرمى، لكن للمرة الثانية يتألق حارس الدراويش ويمسك بالكرة.

الإسماعيلي استفاق في النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، وسنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 66 بعدما هيأ ميندوجا الكرة إلى عبد الرحمن مجدي على حدود منطقة الجزاء، سددها قوية في اتجاه المرمى إلا أن مدافع الداخلية رشاد فاروق أبعدها قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 83، مرر عماد حمدي بينية إلى شيلونجو، الذي سددها بشكل رائع لكنها مرت بجوار القائم لتضيع فرصة ثانية على الإسماعيلي.

التعادل رفع رصيد الدراويش إلى النقطة 17 في المركز الـ15، بينما يأتي الداخلية في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

الموضوع التالي:
سولشار: لم نظهر بالشكل المطلوب وإصابة سانشيز ليست خطيرة
الموضوع التالي:
بيان - الأهلي يعلن اتخاذه الإجراءات القانونية في أزمة قيد السعيد ببيراميدز
الموضوع التالي:
عمر السعيد أساسيًا في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري
الموضوع التالي:
مروان دا كوستا: شكرًا على منحي فرصة تمثيل اتحاد جدة
الموضوع التالي:
بوليسيتش رافضاً الحديث عن ليفربول: أسلوب تشيلسي يناسبني
إغلاق