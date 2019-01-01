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دوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي يتظلم للاتحاد الإفريقي ضد قرار إيقاف طارق طه

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الظهير الأيسر حصل على إنذار بالخطأ
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إخطارًا إلى مسؤولي النادي الإسماعيلي، بإيقاف طارق طه، الظهير الأيسر للدراويش، بسبب حصوله على الكارت الأصفر الثاني.

طارق طه حصل على البطاقة الصفراء الثانية، خلال مباراة الإفريقي التونسي، التي لم تستكمل بسبب الشغب الجماهيري، تسبب في إيقافه عن المباراة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإسماعيلي قدم تظلمًا ضد قرار إيقاف طارق طه، لأنه لم يرتكب الخطأ الذي تسبب في ركلة الجزاء التي احتسبت للإفريقي.

حكم المباراة الكاميروني قام بإشهار البطاقة الصفراء للظهير الأيسر طارق طه، بدلًا من الذي ارتكب الخطأ المدافع الغاني ريتشارد بافور.

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الإسماعيلي ينتظر رد الاتحاد الإفريقي خلال الساعات المقبلة، قبل مواجهة الفريق أمام شباب قسنطينية الجزائري بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الاتحاد الإفريقي قد اتخذ قرارًا باستبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا، بعد أحداث الشغب خلال مباراة الإفريقي التونسي، قبل أن يتظلم الدراويش، ثم يتراجع الكاف ويعيد الفريق للبطولة.

 

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