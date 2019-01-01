الإسماعيلي يكشف موقفه من بيع مجدي وضم لاعب الأهلي

بعض التقارير تحدثت عن اهتمام بعض الأندية بلاعب الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي.

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، موقف ناديه من بيع عبد الرحمن مجدي، صانع ألعاب الفريق، وأيضًا التعاقد مع حسين السيد لاعب الأهلي.

المنياوي قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "لم نتلق عروضًا بشأن عبد الرحمن مجدي، سواء محلية أو خارجية، وهو لاعب كبير ويستحق الحصول على فرصة جيدة".

مدير الكرة بالإسماعيلي تابع: "الجهاز الفني للفريق بقيادة أدهم السلحدار، لا ينوي التفريط في أي لاعب خلال الوقت الحالي، بل يفكر في التدعيمات خلال شهر يناير المقبل".

صبري المنياوي أردف: "نحتاج لتدعيم صفوف الإسماعيلي بمهاجم وظهير أيسر وصانع ألعاب، من أجل تصحيح مسار الفريق".

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وعلق المنياوي عن نية التعاقد مع حسين السيد، الظهير الأيسر للأهلي، حيث قال: "ليس في حسابتنا خلال الفترة الحالية، ولا نفكر في ضمه".

وعن موقف أدهم السلحدار من الاستمرار كمديرًا فنيًا لفريق الإسماعيلي، قال المنياوي: "القرار في أيدي مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان".

السلحدار يتولى مهمة تدريب الإسماعيلي، بعد رحيل المدرب الصربي المقال ميودراج يسيتش، بسبب سوء النتائج.