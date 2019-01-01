الإسماعيلي يغرم باهر المحمدي بسبب رفض الامتثال للتحقيق

أزمة المحمدي والإسماعيلي تتفاقم بتوقيع غرامة مالية على اللاعب.

رفض باهر المحمدي، مدافع فريق النادي الإسماعيلي الامتثال للتحقيق، بعد التصريحات التي صدرت منه مساء أمس الأحد، والتي طالب فيها بالرحيل عن القلعة الصفراء.

باهر المحمدي خرج في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" مع الإعلامي أحمد شوبير، يطلب من خلالها، موافقة إدارة الإسماعيلي على عرض من العروض المقدمة له خلال الوقت الحالي.

وأشار الموقع الرسمي للإسماعيلي، إلى أن إدارة النادي وقعت غرامة على باهر المحمدي وصلت إلى 200 ألف جنيه مصري، بسبب عدم امتثاله للتحقيق.

المحمدي أكد خلال التصريحات التليفزيونية، أنه يمتلك عرضين للاحتراف، أحدهما من أوروبا والآخر خليجي، وأنه يرغب في الرحيل عن الإسماعيلي بسبب ما يتعرض له.

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مدافع الإسماعيلي شدد على أن جماهير ناديه دائمًا ما تسبه خلال المباريات، وهو ما جعله يفضّل الرحيل عن الاستمرار مع النادي خلال الوقت الحالي.

الإسماعيلي أكد أن قرار تغريم باهر المحمدي جاء بهدف إعادة الانضباط والمساواة والحزم بين اللاعبين، ولإرساء مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد النادي الإسماعيلي عبر موقعه، على أن باهر المحمدي يرتبط بعقد طويل الأمد مع القلعة الصفراء، وهو ما يمنع رحيله بدون الرجوع إلى مجلس الإدارة.