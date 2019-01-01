تحت شعار تكافؤ الفرص - الإسماعيلي يطلب نقل مباراته أمام الأهلي إلى الإسماعيلية

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب النادي الإسماعيلي؟

أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، يطلب خلاله نقل مباراته مع الأهلي، إلى ملعبه بالإسماعيلية، بدلًا من المكس.

الإسماعيلي سيواجه الأهلي مساء الخميس المقبل، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مجلس إدارة الإسماعيلي استند خلال مطلبه، على إقامة مباراة الزمالك بالجولة السابعة عشر على ملعبه، بالإضافة إلى بعض المباريات الجماهيرية الأخرى.

وأكد مسؤولي الإسماعيلي خلال الخطاب على أن ملعبه احتضن العديد من المناسبات على كافة الأصعدة، خاصة على مستوى القاري، بإقامة مباريات كأس الأمم الإفريقية، وأيضًا البطولة العربية.

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الدروايش أشار خلال خطابه على أنه حريص على الدعم والتعاون لخدمة الكرة المصرية، ومساهمته في إنجاح مسابقتها، والدليل هو إعطاء المرونة في أوقات كثيرة، ولكن الأمور فاقت الحدود، وما يحدث منافي لمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية -حسب ما جاء في الخطاب-.

واختتم الإسماعيلي في الخطاب بضرورة إقامة مباراة الدراويش المقبلة مع الأهلي على ملعب النادي الإسماعيلي، في ظل عدم وجود أي سبب وجيه لنقلها لملعب آخر، لاسيما أنها مباراة الدراويش، لإرساء مبدأ العدالة والإنصاف بين الجميع.