بيان رسمي - استاد الإسماعيلية ملك للنادي وجماهيره

انتهاء أزمة استاد الإسماعيلية

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا، للإعلان عن انتهاء أزمة استاده الخاص، مؤكدًا العمل على تطويره خلال المرحلة المقبلة.

وكان أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، قد اتخذ قرارًا بتسلم استاد الدراويش إلى شركة استادات، إلا أنه تراجع عن قراره.

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وجاء نص البيان:

انتهت منذ قليل الجلسة التى عقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة، والتى جمعت كلًا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و الذى وجه الدعوة للمهندس إبراهيم عثمان؛ رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، لمناقشة تطورات الأزمة التى أثيرت مؤخرًا حول ملكية ستاد النادى الاسماعيلى وتسليمه لشركة ستادات.

خلال اللقاء قام المهندس ” إبراهيم عثمان ” رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بتقديم بعض المستندات و الأوراق التى تثبت أحقية النادى الاسماعيلى فى ملكية الاستاد وقام بتوضيح بعض النقاط الهامة والتى تسببت فى إتخاذ الوزير قراره بتسليم ستاد النادى الاسماعيلى لشركة استادات".

وبناء عليه قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ” تجميد ” قرار تسليم استاد الاسماعيلى للشركة بعد الاطلاع على مستندات النادى وتوضيحات رئيس مجلس الإدارة لبعض المعلومات التى نقلت للوزير بشكل خاطىء.

وصرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، بأن ستاد النادى الإسماعيلي ملك للنادي وجماهيره ولا يستطيع أحد المساس به، وأنا أدعم و احترامه لمجلس إدارة النادي ولجماهيره العظيمة، كما أن أية أعمال تطوير تتم فى استاد النادى الإسماعيلي ستكون بالإتفاق مع إدارة النادى وذلك للحفاظ على المستوى المتطور الذي وصل إليه الاستاد بعد بطولة أفريقيا.

ووجه المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، الشكر للدكتور أشرف صبحى على دعمه لموقف النادى الإسماعيلى وتجميده للقرار الذى إتخذه مؤخرًا وتأكيده على دعم النادى الاسماعيلى وجماهيره فى الحفاظ على حقوقه ممتلكاته.

كما وجه المهندس إبراهيم عثمان الشكر لجماهير النادى الاسماعيلى العظيمة على موقفها ودعمها اللا محدود لمجلس الإدارة فى تلك الأزمة وإلتفاف الجماهير حول موقف مجلس الإدارة كان الداعم والمحرك الرئيسى لجميع خطوات مسئولى النادى .