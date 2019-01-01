الإسماعيلي يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مع أحمد حمودي

هل يضم الإسماعيلي أحمد حمودي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى فريق النادي الإسماعيلي، عن حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع أحمد حمودي، جناح فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي كان قد أعلن عن إنهاء التعاقد مع أحمد حمودي بشكل ودي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

الصغير قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت": "الإسماعيلي سيقود بالتعاقد مع لاعبان خلال الأيام المقبلة".

مدرب حراس الإسماعيلي تابع: "حمودي خارج حساباتنا، ولم نتحدث معه عن إمكانية التعاقد خلال الفترة الحالية".

سعفان الصغير اختتم حديثه قائلًا: "الإسماعيلي سيتعاقد مع لاعبين أثنين خلال الفترة المقبلة، ولا يلعبان في الأهلي أو الزمالك".

جاء ذلك بعدما أكدت بعض التقارير على أن الإسماعيلي سيتعاقد مع أحمد حمودي، بعد رحيله عن الأهلي.