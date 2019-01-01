الإسباني ترساكو يقترب من رئاسة لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي

بعد سلسلة من المفاوضات انتهت بالنجاح

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اقترب الإسباني فيرناندو ترساكو، من رئاسة لجنة التحكيم الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

صحيفة "الرياضية" السعودية، أكدت وقوع الاختيار على ترساكو منذ فترة من قبل الاتحاد، ليصبح هو الأقرب لتولي المهمة.

فيرناندو الذي يعمل محاضراً في أكاديمية الاتحاد الآسيوي، ومشرفاً على حكام الأكاديمية، سبق وأن رفض عرضاً من الاتحاد السعودي.

ومع ذلك أصر الاتحاد على تعيين الإسباني، وعاد لطاولة المفاوضات معه مرة أخرى ليتوصل لاتفاق نهائي.

وأشارت التقارير أن ترساكو وصل للرياض أمس الخميس، من أجل وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد.

ومن المقرر أن يتسلم مهمته بشكل رسمي بعد الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بدلاً من الرئيس الحالي الإنجليزي جايكون كولن.