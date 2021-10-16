الإخوة الأعداء .. لاعب يعتدي على زميله بعد التسبب في هدف

واقعة لا تحدث كثيرًا..

شهدت مباراة جلينتوران وكوليرين في دوري شمال أيرلندا لكرة القدم واقعة غريبة لا تحدث كثيرًا، بعدما اعتدى لاعب على زميله لغضبه منه.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم جلينتوران بهدفين لهدف، وفي الدقيقة 79 نجح كوليرين في إدراك هدف التعديل، ومعها حدثت واقعة لا تحدث كثيرًا في عالم كرة القدم.

حارس جلينتوران، آرون مكاري، وبدلًا من تحفيز فريقه للعودة ومحاولة التقدم، توجه بكل عنف إلى زميله بوبي بيرنز الذي ارتكب خطأ في بداية لعبة هدف التعادل.

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



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لم يكن لوم مكاري له طبيعيًا أبدًا، بل على النقيض، قام بالإمساك بزميله من قميصه وأسقطه أرضًا وانهال عليه بالضرب، قبل أن يتدخل لاعبو جلينتوران ويفصلوا بينهما.

حارس منتخب أيرلندا تحت 21 عامًا السابق فقد أعصابه بصورة لا تحدث كثيرًا في عالم كرة القدم، حتى أن زملائه بدوا غاضبين جدًا من فعلته أثناء قيامهم بالفصل بينه وبين بيرنز.

حكم المباراة وبعدما رأى الواقعة قام بإشهار البطاقة الحمراء للحارس مكاري، وأكمل فريقه العشر دقائق المتبقية بعشرة لاعبين وخرجوا بنقطة التعادل.

هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها في الأشهر الأخيرة للاعب يعتدي على زميله، ففعلها أيضًا لاعب جلطة سراي ماراكو بعدما لكم زميله وطُرد بمباراة في شهر أغسطس الماضي.