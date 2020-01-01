الإثنين المقبل موعدًا لإعلان ريال مدريد وراموس مستجدات التجديد

الجديد في مسألة تجديد عقد سيرخيو راموس عقده مع ريال مدريد

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد ورئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز سيخرجان للإعلام يوم الإثنين المقبل لتوضيح مستجدات تجديد العقد.

عقد الدولي الإسباني ينتهي في صيف 2021، ما يجعله حرًا للانتقال أينما شاء مجانًا بدايةً من يناير المقبل، غير أن اللاعب والنادي لديهما رغبة مشتركة في تجديد التعاقد.

راموس بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني خرج للإعلام وأعلن عن أنه يريد الاستمرار في ريال مدريد حتى نهاية مسيرته الكروية واعتبر أن الأمر برمته في يد فلورنتينو بيريز، رئيس بطل الليجا.

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وسيعرض فلورنتينو بيريز وسيرجيو راموس وجهة نظرهما بشأن تجديد قائد النادي الملكي لتعاقده مع الفريق ليردوا على كافة التكهنات التي انطلقت في الآونة الأخيرة.

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ريال مدريد يهتم بالحفاظ على خدمات قائده الذي بدأ النادي المفاوضات معه منذ أسابيع ولكن التفاصيل ومدة العقد والراتب هي أشياء لم يتفق عليها النادي واللاعب بعد.

بالنسبة للاعب الأندلسي فإن هذا هو العقد الأخير له تقريبًا في كرة القدم نظرًا لتقدمه في العمر، لذلك فهو يطمح في أن يتمكن من جمع أموالًا طائلة من خلاله، بيد أن الأمر لا يُعجب إدارة الريال بحسب ما قاله التقرير.

إدارة بيريز تريد تجديد عقد راموس بالفعل ولكن مع تخفيض راتبه الحالي، ليتحصل على 10 ملايين يورو بدلًا من 12.5، الأمر الذي بالطبع لن يلقى قبول اللاعب بأي حال من الأحوال.

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عدم قدرة إدارة مدريد على دفع الراتب الذي يطلبه راموس ينبع من أزمة كورونا، حيث خسر النادي 30% من مقدراته المالية نتيجة لما خلّفته الأزمة من آثار سلبية بتوقف إيرادات مدرجات سانتياجو برنابيو والاشتراكات والرعايات وغيرها.

يبقى الأمر حاليًا في طور التفاوض بين الطرفين، ومستقبل راموس على المحك، لكن الأكيد أن إدارة الريال تُعاني بسبب كورونا من جهة، ومن الصعب منح لاعب في الخامسة والثلاثين من عمره راتبًا فلكيًا كالمطلوب من جهة أخرى.

يذكر أن راموس من أجل تجديد عقده في السنوات الماضية قد لعب بورقة الرحيل إلى مانشستر يونايتد ومن خلالها ارتفع راتبه ليصبح 12.5 مليون، ليبقى السؤال، هل يلعب مجددًا بورقة الانتقال إلى أمريكا أو أي نادٍ أوروبي آخر للضغط على إدارة بيريز؟