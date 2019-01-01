الإثارة تصل للذروة .. ليوناردو ينصح نيمار بالتخلص من العار

باريس سان جيرمان يوافق ضمنيًا على عودة نيمار إلى برشلونة

تصاعدت الأزمة الشائكة المعروفة إعلاميًا "بمسلسل الصيف الساخن"، بين البرازيلي نيمار جونيور، ومجلس إدارة ناديه باريس سان جيرمان، بتحديث جديد من قبل المدير الرياضي للنادي ليوناردو، ردًا على تصريحات نيمار الأب، بأن النادي على علم بسبب تغيبه عن تدريبات الاثنين.

وبدون سابق إنذار، نشر موقع "إلبي إس جي" بيانًا، لتأكيد غياب أغلى لاعب في التاريخ، عن موعد حضوره للمشاركة في أول يوم تدريبات استعدادًا للموسم الجديد، حيث استنكر البيان تصرف صاحب الـ27 عامًا، من باب أنه لم يحصل على إذن مسبق للغياب.

ورغم محاولة الوالد نفي تهمة التمرد على الابن، إلا أن المدير الرياضي الجديد للعملاق الباريسي، تعمد تكذيب "العراّب"، قائلاً في تصريحات مع صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية "لم يحضر للتدريبات، وكان من المفترض أن يصل اليوم، وكان يعلم أنه يجب أن يكون هناك، لذا سنتخذ الإجراءات اللازمة، كما فعلنا مع الجميع وسنفعل".

وسُئل "هل لديك تفسير لذلك؟ لقد أخذ عهدًا على نفسه، لكنه لم يأت في الموعد المتفق عليه مع النادي، لقد انتهت أجازته الصيفية يوم 7 يوليو، فلماذا لم يأت؟. هل تعرف متى سيعود؟ لا أعرف، الشيء الوحيد الذي أعرفه أنه لم يأت في الموعد المتفق عليه في الثامن من يوليو".

وتابع في رد على سؤال آخر "هل عبر عن رغبته في المغادرة؟ هذا واضح للجميع، ولكن في كرة القدم، يمكن أن تقول شيئًا ما اليوم وغدًا تقول رواية أخرى. هل تحدثت معه منذ تسلمك منصب الجديد منتصف الشهر الماضي؟ نعم، لكني سأحتفظ بالتفاصيل، وتحدثت كذلك مع محاميه، والجميع يعرف كل شيء. الموقف واضح أمامهم، وهناك شيء واحد ملموس اليوم، أنه لا يزال لديه 3 سنوات في عقده معنا".

وواصل فاصل الهجوم "لماذا يريد مغادرة باريس؟ هذا لا يحدث في باريس، تسمع أمر كهذا في مانشستر أو في مكان آخر أن اللاعبين يريدون الرحيل، وطبيعي أن يحدث في باريس، ولكن لماذا يعيش كعار؟ وكأن النادي فشل في إقناع اللاعب بالبقاء أو كأن الخطأ دائمًا من النادي".

ثم عاد وهدد اللاعب بالإجراءات القانونية، قبل أن يعترف بوجود اتصالات سطحية مع برشلونة، مؤكدًا "قالوا إنهم يريد شراء نيمار لكننا (باريس) لا نريد البيع، صحيح الرئيس قال ذلك، لكننا لم نشعر أن برشلونة كان جادًا في الشراء".

تفاصيل أكثر بعد قليل..