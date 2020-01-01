الإتفاق والتصر: مباشر لحظة بلحظة

الإتفاق 0 × 1 النصر

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شاهد الهدف الأول للنصر

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+1’ محاولة التوغل من أحمد موسى من الجهة اليسري لكن تدخل معه صالح القميزي وابعدها إلى رمية تماس

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

44’ عرضية من بيتروس ماتيوس فى إتجاه مايكون بيريرا الذي مررها برأسية فى قلب المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

43’ محاولة التوغل من سلطان الغنام من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

42’ محاولات من لاعبي الإتفاق للبحث عن هدف التعادل

40’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية مباشر فى إتجاه المرمي من محمد الكويكبي لكنها مرت اعلى المرمي

39’ خطأ لصالح الإتفاق من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على نعيم السيليتي

38’ عرضية أرضية من أحمد موسى من الجهة اليسري تلقاها حمدالله بتسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

37’ عرضية من نور الدين آمرابط من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من أحمد موسى من الجهة اليسري ثم يمررها عرضية أرضية على القائم القريب تلقاها حمدالله بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

35’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للنصر عن طريق حمدالله

32’ سلطان الغنام يرسل عرضية من الجانب الأيمن فى إتجاه حمدالله لكن ابعدها الدفاع من أمامه بنجاح

31’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق نور الدين أمرابط لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

⏲ الشوط الأول الدقيقة 30 | دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الاتفاق : 0

النصر : 0#الاتفاق_النصر pic.twitter.com/KeXTEj2HiI — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 24, 2020

29’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من عبدالرحمن العبيد على صالح العمري

28’ تسديدة من حمدالله من على حدود المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس رايس مبولحي

26’ تسديدة قوية من هزازع الهزاع من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

25’ تبديل أول فى صفوف النصر دخول نايف الماس وخروج عمر هوساوي بسبب الإصابة

#النصر_الاتفاق

الدقيقة : 27

تبديل للنصر :

دخول | نايف الماس

خروج | عمر هوساوي

⁧#معاك_يانصر — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 24, 2020

24’ توقف القاء لسقوط عمر هوساوي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

23’ تنفيذ الركنية بعرضية من بيتروس ماتيوس لكن الحكم يشير بوجود خطأ المدافع مابكون بيريرا

22’ تمريرة خطيرة تصل إلى نور الدين امرابط داخل يمين المنطقة ليسددها المغربي لكن يتألق رايس مبولحي ويبعدها إلى ركنية

20’ تمريرات قصيرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الإتفاق لمحاولة بناء هجمة منظمة

19’ عرضية من نور الدين أمرابط من داخل يمين المنطقة لكن امسكها الحارس رايس مبولحي بثبات

18’ عرضية من هزاع الهزاع من الجهة اليسري تلقاها محمد الكويكبي بتسديدة من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات

16’ توغل رائع من صالح القميزي من داخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكن يأتي محمد الكويكبي من أمامه ويرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

⏲ الشوط الأول الدقيقة 15 | دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الاتفاق : 0

النصر : 0#الاتفاق_النصر pic.twitter.com/EUgTgewDCr — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 24, 2020

14’ انطلاقة من أحمد موسى من الجهة اليسري ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها جوليانو فيكتور بتسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع ثم أمسكها الحارس رايس مبولحي

13’ ضغط متقدم من لاعبي النصر على دفاعات الإتفاق

12’ عرضية أرضية من نور الدين أمرابط من الجهة اليسري تلقاها بيتروس ماتيوس بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمى

11’ تمريرات متتالية بين اقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

10’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها فيليب كيس برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن

9’ خطأ من خارج المنطقة لصالح الإتفاق بعد تدخل من مايكون بيريرا على حامد الغامدي

7’ تسديدة قوية من حمدالله من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى بقليل

6’ عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنىى لكن أمسكها الحارس رايس مبولحي بثبات

5’ خطأ لصالح النصر من خارج المنطقة تنفذ بتسديدة من حمدالله لكنها غير متقنة تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة

3’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

2’ تسديدة قوية من عبدالرحمن العبيد من خارج المنطقة لكنها مرت على حافة القائم الايسر لمرمي الحارس رايس مبولحي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / عبدالعزيز الجبرين / يحيي الشهري / زيد البواردي / خالد عبدالعزيز الغوينم / عوض خميس آل فرج / نواف الفرشان / نايف ألماس / عبدالرحمن الدوسري / فهد محمد الجميعة

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من برادلي جونز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسي / عبدالرزاق حمدالله

البدلاء / حسين قاسم / سليماني دوكارا / فواز الطريس / عبدالله الصالح / علي الخيبري / إلبريك بارويوسا دي سوزا / عمر السنين / ماهر محمد شرومة

الإتفاق: يبدأ المدرب خالد العطوي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من رايس مبولحي / صالح القميزي / سيدريك يامبيري / فيليب كيس / سعد آل خيري / ابراهيم محنشي / حامد الغامدي / محمد الكويكبي / نعيم السليتي / صالح آل جمعان العمري / هزاع الهزاع

تشكيل الفريقين:

بينما النصر يريد أن يواصل مطاردته للهلال على صدارة ترتيب الدوري، وبالتالي فلا بديل أمام زملاء عبد الرزاق حمدالله سوى تحقيق الفوز والاستمرار في طريق الانتصارات حتى لا يتسع الفارق مع بطل آسيا لأكثر من الموجود حاليًا.

الاتفاق تحسن مستواه في الآونة الأخيرة على صعيد الدوري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة وبات بعيدًا بعض الشيء عن مراكز الهبوط، ويسعى لاستغلال هذه الاستفاقة في سبيل تحسين مركزه أكثر وأكثر.

وتأتي المباراة بعد أيام من الانتصار الهام الذي حققه العالمي على العدالة وتأهل به إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في إطار سعيّ كتيبة روي فيتوريا إلى التتويج بكل البطولات الممكنة هذا الموسم