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الدوري الإنجليزي الممتاز

الإتحاد الإنجليزي يحقق في واقعة تعاطي أحد اللاعبين للكوكايين!

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Getty Images
لم يتم الكشف عن هوية اللاعب أو النادي الذي يلعب له..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

بدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقه في مزاعم تتعلق بتعاطي أحد اللاعبين الإنجليز لمخدر الكوكايين.

 

وكانت صحيفة "صن" قد نشرت تقارير تفيد بطرد لاعب إنجليزي لم تذكر اسمه من أحد الملاهي الليلة، إثر تعاطيه لهذا المخدر.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا اللاعب الذي يلعب في البريميرليج قد استنشق هذا المخدر بعد مباراة خارج الديار خلال احتفالات الكريسماس.

من جانبه يملك الاتحاد سلطات مطلقة في هذا الأمر، تصل إلى حد الإيقاف بمجرد ثبوت التهمة.

وطالب أيضاً متحدث رسمي باسم الاتحاد، كل من يملك معلومة عن أي خرق لقوانين مكافحة المنشطات، أن يبلغها فوراً للجهة المختصة.

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