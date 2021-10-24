الأولمبي السعودي يحرم الاتحاد والنصر والشباب من أبرز نجومهم

سعد الشهري أعلن القائمة

أعلن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي قائمة اللاعبين التي ستُسافر إلى أزوباكستان بعد عدة أيام لخوض غمار تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، وقد ضمت عددًا من نجوم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الاتحاد السعودي كان قد اتخذ قرارًا بعدم إيقاف الدوري السعودي عند مشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، مما يعني أن جميع العناصر المختارة سيغيبون عن مباريات أنديتهم في الجولتين القادمتين من الدوري السعودي.

وجاءت أندية النصر والاتحاد والشباب ضمن أكبر المتضررين، إذ ضمت القائمة عددًا من نجومهم الأبرز، فيما تواجد من الهلال الثلاثي "البديل" خليفة الدوسري وعبد الله الحمدان وحمد اليامي.

🏆 التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022

📍 أوزبكستان



__ إليكم قائمة الأخضر 📋🔥.#معاك_يالأخضر 🇸🇦 | #AFCU23 pic.twitter.com/bPYePflzzn — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 24, 2021

وضمت قائمة الأولمبي السعودي ظهير أيمن الاتحاد سعود عبد الحميد، ونجم وسط الشباب تركي العمار، وثنائي هجوم النصر أيمن يحيى وخالد الغنام بجانب حارس المرمى نواف العقيدي، مما يعني أنهم جميعًا سيكونون خارج الحسابات للجولتين القادمتين من الدوري السعودي.

المصادر الصحفية تحدثت عن أزمة موجودة بالفعل بسبب رفض بعض الأندية التخلي عن نجومها لصالح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، خاصة تلك التي تعتمد على عدد كبير منهم ضمن قوامها الأساسي.

وتتسلح تلك الأندية بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تمنحها حق رفض إرسال لاعبيها لتمثيل المتنخب خارج أيام الفيفا المعتمدة رسميًا، ويُحاول الاتحاد السعودي حاليًا الوصول إلى حل ودي لتلك الأزمة.

يُشار إلى أن التصفيات ستبدأ يوم 27 أكتوبر الجاري، حيث ستلعب السعودية ضد أوزباكستان، وستُختتم قبل استئناف الدوري السعودي بعد وقفه بسبب أيام الفيفا في نوفمبر القادم.