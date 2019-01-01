الأهلي يوضح موقف أجايي والقناع الطبي يصاحب أيمن أشرف أمام الإسماعيلي

الشياطين الحمر في مواجهة صعبة أمام الدراويش

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل الأهلي المصري صباح اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لملاقاة الإسماعيلي، في الدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يلاقي الدراويش في 22 من مايو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ18.

وتأكدت جاهزية النيجيري جونيور أجايي؛ لاعب الفريق، للمشاركة في المباراة، بعدما شارك بقوة في المران المسائي أمس السبت.

النيجيري كان قد غاب عن المباراة الماضية أمام إنبي، إثر إصابته في المران قبل اللقاء بشد في العضلة الخلفية، احتاج على إثره لفترة راحة.

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وفي سياق آخر، لن يتخلى أيمن أشرف؛ مدافع الفريق، عن القناع الطبي خلال مواجهة الدراويش، رغم خوضه مران الأمس دونه.

وأوضح الجهاز الفني للأهلي أن خلع المدافع للقناع بالأمس، كان إجراءً احترازيًا فقط، لكنه سيخوض به مباراة الإسماعيلي كما حدث أمام إنبي.

ويرتدي أشرف قناعًا على وجه، إثر تعرضه لإصابة في أنفه خلال مواجهة سموحة السكندري، التي فاز بها فريقه بهدف وحيد.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة من 29 مباراة، بينما يأتي الدراويش في المركز السابع بـ41 نقطة.