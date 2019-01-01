الأهلي يودع جويدي ويستقبل فوساتي بعد وصوله السعودية

فوساتي يصل السعودية لتدريب الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وصل المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، تمهيدًا لتولي مهمة تدريب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

فوساتي تولى مهمة تدريب أهلي جدة، خلفًا للأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني السابق، والذي رحل مؤخرًا عن تدريب الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور وصول جويدي إلى المملكة العربية السعودية، لتدريب الأهلي.

صور من وصول المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برفقة المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي #الأهلي الكابتن زكي الصالح. pic.twitter.com/qXGjDsiMBE — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 6, 2019

وتواجد الكابتن زكي الصالح، المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المطار، وذلك من أجل استقبال المدرب الأوروجوياني.

وحرص عبد الله بترجي، رئيس النادي الأهلي، على توديع المدرب السابق، الأرجنتيني بابلو جويدي، والذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا.

الأهلي يحتل المركز الرابع في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 33 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر.