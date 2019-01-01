الأهلي يواصل مفاوضاته لضم حسين الشحات

الأهلي يحارب لضم الشحات من العين الإماراتي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يصر النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على التعاقد مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان العين الإماراتي قد أصدر بيانًا رسميًا بالتمسك بالشحات خلال الفترة المقبلة، وعدم التخلي عن خدماته في ميركاتو الشتاء.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي كثف مفاوضاته مع الشحات لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم هجوم الأحمر. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وأشارت التقارير أن الخطيب تحدث مباشرة مع مسؤول بارز داخل نادي العين الإماراتي، لإنهاء الصفقة في الأيام القليلة القادمة.

وتحدث الخطيب بشأن المبالغ الهائلة التي أعلنها النادي الإماراتي مسبقًا، مقابل بيع الشحات لأي نادي يرغب في الحصول على خدماته.

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وكان العين قد أكد تلقي عروضًا أخرى لضم الشحات خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكنه تمسك باللاعب ورفض رحيله.