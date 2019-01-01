الأهلي يواجه بلاتينيوم الزيمبابوي بحضور 10 آلاف مشجع

الأمن يخطر الأهلي بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي.

تلقى النادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا، من الجهات الأمنية بشأن عدد الحضور الجماهيري في لقاء بلاتينيوم في بطولة إفريقيا.

الأهلي يستعد لاستضافة بلاتنيوم الزيمبابوي ، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على ستاد السلام.

الأحمر يسعى لمواصلة الانتصارات بعد حصد أول ٣ نقاط أمام الهلال السوداني في المباراة الأخيرة، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور ١٠ آلاف مشجع للمباراة التي ستقام في ستاد السلام السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة.

ويتصدر المجموعة النجم الساحلي التونسي بـ٦ نقاط، والأهلي ثانيًا بثلاثة نقاط، والهلال ثالثًا بنفس الرصيد وبلاتنينوم أخيرًا بدون نقاط.

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ولم يتلق الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد، سوى خسارة واحدة وهي أمام النجم الساحلي التونسي.