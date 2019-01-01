الأهلي يواجه العروبة في معسكر الإمارات

الأهلي يقيم معسكر خارجي في الإمارات

يدخل النادي الأهلي المصري، معسكرًا خارجيًا خلال المرحلة المقبلة في نهاية الشهر الجاري وفي مطلع نوفمبر المقبل.

ويستغل النادي الأحمر توقف الدوري المصري الممتاز، من أجل الأجندة الدولية وكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا.

ويرغب الأهلي في خوض مباريات ودية خلال المعسكر لتجهيز اللاعبين، وعدم سقوط الحالة البدنية لهم واستمرار الأداء الجيد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز على التوالي، سموحة والإنتاج الحربي وأسوان بالترتيب.

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ويواجه الفريق الأحمر نظيره العروبة الذي يلعب في الدرجة الثانية، في المعسكر الذي سيقام في الإمارات الذي سينطلق 31 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر.

ولم ينجح الأهلي في الاتفاق مع بني ياس الإماراتي، للمواجهة خلال معسكر الأحمر الخارجي في بداية الشهر الجاري.