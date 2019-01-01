الأهلي ينهي اتفاق لضم طاهر بـ30 مليونًا ولاعبين

الأهلي يدعم هجومه استعدادًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الإعلامي المصري هاني حتحوت عن إبرام الأهلي لصفقة خلال الأيام القليلة الماضي بضم مهاجم لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ويسعى الأهلي لتدعيم الأهلي جيدًا قبل الموسم الجديد، بعد تراجع الأداء في الفترة الأخيرة وعدم التتويج بأي بطولة حتى الأن.

وقال حتحوت في تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي توصل لاتفاق لضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد حتحوت على أن المقابل المادي لصفقة انتقال طاهر إلى الأهلي هو 30 مليون جنيه بالإضافة إلى الاستغناء على لاعبين من الأحمر.

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وأشار الإعلامي المصري أن اللاعبان هم باسم علي سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، والاستغناء عن أحمد علاء المدافع نهائيًا.

وتقام حاليًا في مصر كأس الأمم الإفريقية 2019، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في البطولة، مما أدى لتوقف البطولات المحلية.