الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن أزمة تأجيل لقاء القمة

أزمة كبيرة في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ينتظر مسئولي النادي الأهلي المصري، غدًا الأحد، الرد الأخير من الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قرار تأجيل لقاء الزمالك في الجولة الرابعة بالبطولة المصرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن تأجيل لقاء الأهلي والزمالك في قمة الدوري بالجولة الرابعة بسبب تعليمات أمنية قبل المواجهة بأيام قليلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الأهلي ينتظر رد الاتحاد المصري لكرة القدم، على البيان المرسل منهم رفضًا لخوض أي لقاء قبل مواجهة الزمالك.

وجاء بيان الأهلي مقدرًا قرار الأمن ولكن رفض أن يخوض أي لقاء قبل لعب مباراة القمة أمام الزمالك، متمسكًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

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ويرفض الأهلي خوض لقاء الجونة، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل، حيث من المحتمل أن يتكلف كل من الفريقين بحرمانهم من نقاط المباراة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 3 جولات، حيث حقق الفوز في الثلاث لقاءات على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.