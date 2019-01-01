الأهلي ينتظر القميص الثالث للمرة الثانية

أهل جدة ينتظر تصميم القميص الثالث للفريق

ينتظر النادي الأهلي السعودي الحصول على القميص الثالث للفريق باللون الأسود، وذلك بعدما أعادته إدارة النادي إلى الشركة المصممة من جديد.

وقامت إدارة أهلي جدة بإعادة القميص الثالث للفريق إلى الشركة المصممة له من أجل إجراء بعض التعديلات عليه ومن ثم الحصول عليه مرة أخرى.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على عينة سلمت قبل نحو ثلاثة أسابيع لإبداء الرأي والملاحظات، والوصول إلى الشكل النهائي المنتظر من قبل النادي وإدارته.

وذكرت مصادر صحفية مقربة من الأهلي أن إدارة النادي طلبت تعديلات طفيفة على الطاقم التسويقي الذي تراهن عليه.

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وجاء من بين هذه التعديلات البسيطة الجوانب المتعلقة بالتهوية في جانب الطقم من أجل أن يساعد لاعبي الفريق على التحمل أكثر.

وسيرتدي لاعبو أهلي جدة اللون الأسود كقميص ثالث للفريق بعد اللونين الأبيض والأخضر، والذي ارتداه الفريق في المباراة الأخيرة أمام الجندل.