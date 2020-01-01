الأهلي ينتظر التواصل مع التائب لحسم مصير مواجهة الهلال

هل ستقام مباراة الأهلي واللهلال في اعتزال طارق التائب؟

يسيطر الغموض على مصير مباراة اعتزال الليبي طارق التائب، نجم نادي الهلال السعودي السابق، والتي كان مقررًا لها أمام الأهلي المصري خلال شهر مارس الجاري، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مقررًا أن تقام مباراة الهلال والأهلي يوم 26 مارس الجاري، ضمن إطار مهرجان اعتزال طارق التائب، وباتت المباراة في طريقها إلى التأجيل بسبب كورونا.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن المباراة قد يتم تأجيلها بسبب تجميد النشاط الرياضي في مصر والمملكة العربية السعودي لمدة أسبوعين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأضافت الصحيفة أن الأهلي ينتظر التواصل مع طارق التائب من جديد، من أجل معرفة مصير المباراة، وأن الفريق الأحمر كان موافقًا على مواجهة الهلال في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي.

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يأتي ذلك بعد الزيارة التي قام بها طارق التائب لمقر النادي الأهلي منذ أسابيع، من أجل الحصول على موافقة مسؤولي القلعة الحمراء، على خوض مباراة ودية في مهرجان اعتزاله.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن في وقت سابق عن تكفله بإقامة مهرجان اعتزال طارق التائب، والذي لعب في صفوف الهلال لمدة 3 سنوات.