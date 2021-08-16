الأهلي يلحق بالاتحاد ويُقدم أوراقه للحصول على شهادة الكفاءة المالية

أخبار سعيدة في جدة

أفادت مصادر صحفية متعددة أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي كللت جهودها الكبيرة خلال الصيف الحالي بالنجاح في تسديد كافة التزامات النادي التي أعاقت حصوله على شهادة الكفاءة المالية وقيد لاعبيه الجدد في قائمته لموسم 2021-2022.

الأهلي هو أحد 4 أندية لم تحصل بعد على شهادة الكفاءة المالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد سبقه جاره الاتحاد وأعلن رسميًا مساء اليوم تقديم أوراقه ومستنداته لوزارة الرياضة السعودية بهدف الحصول على الشهادة.

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الإعلامي عبد العزيز المريسل أكد أن الإدارة الأهلاوية تقدمت لوزارة الرياضة بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات تسديده التزاماته المالية، وأشار إلى أن لجنة الكفاءة المالية ستمنح النادي الشهادة بعد انتهائها من دراسة تلك الأوراق، متوقعًا حدوث ذلك خلال الـ48 ساعة القادمة.

رفعت ادارة #الاهلي الاوراق المطلوبة لإستخراج شهادة #الكفاءة_المالية

و من المتوقع ان يعلن النادي غداً الثلاثاء او الاربعاء بالكثير (اذا انتهت لجنة الكفاءة المالية من التدقيق) حصوله على الشهادة

. https://t.co/tFGWIg00In — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 16, 2021

الفريق الجداوي كان قد لعب المباراة الأولى له في الدوري السعودي أمام الفيصلي دون لاعبيه الجدد، وقد انتهت بالتعادل 1-1، ويستعد حاليًا لمواجهة الحزم في الجولة الثانية.

المصادر الصحفية أكدت أن الأهلي سيحصل على شهادة الكفاءة المالية قبل مواجهة الحزم مساء الخميس القادم في القصيم، مما سيُمكن المدرب بيسنيك هاسي من الاعتماد على اللاعبين الجدد وأبرزهم البرازيليين باولينيو ودانكلير والكرواتي فيليب براداريتش والسنغالي الحسن نداو.