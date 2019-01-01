الأهلي يكشف موعد عودة سعد سمير من الإصابة
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عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن موعد عودة سعد سمير مدافع الفريق، للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.
وكان سعد سمير قد غاب عن الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب إصابة في العضلة الخلفية، حيث خضع لبرنامج تأهيلي.
ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن اللاعب جاهزًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأكد الجهاز الطبي أن مشاركة اللاعب من عدمها في صفوف الفريق أساسيًا تعود للمدير الفني مارتن لاسارتي أمام الساورة.
ويبدأ الأهلي مشواره الإفريقي في مرحلة المجموعات، اليوم السبت، أمام فيتا كلوب الأنجولي ضمن مباريات الجولة الأولى.