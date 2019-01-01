الأهلي يكشف موعد جراحة حمدي فتحي في ألمانيا

حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد إجراء حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لعملية غضروف الركبة الذي تعرض لها مؤخرًا رفقة منتخب مصر وسيغيب عن الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة من أجل العلاج والتأهيل من الإصابة.

ويعد حمدي فتحي من اللاعبين المميزين في مركز خط الوسط في الوقت الحالي بالدوري المصري الممتاز، خاصًة في الفترة الأخيرة بعدما فرض نفسه على التشكيل الأساسي للأهلي في ظل تواجد أكثر من عنصر مميز في الفريق بنفس مركزه.

حمدي فتحي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة في معسكر منتخب مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية حيث كان يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، حيث جاءت الإصابة أثناء أحد التدريبات.

وقدم فتحي أداء مميز مع منتخب مصر خلال المباراتين الوديتين السابقتين أمام بوتسوانا وليبيريا حيث سجل هدف الفوز في المباراتين، وظهر بشكل مميز في منطقة خط الوسط خلال اللقاء.

وأكد عبدالحفيظ خلال حديثه للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن العملية الجراحية الذي سيجريها حمدي فتحي ستكون الأسبوع المقبل في ألمانيا بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتأشيرة من جانب السفارة الألمانية في مصر.

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ويجري فتحي بعض الفحوصات الطبية المنصوص عليها قبل الخضوع للجراحة في ألمانيا، حيث سيجري العملية تحت إشراف الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن.

وغاب اللاعب عن منتخب مصر في مباراة كينيا التي أقيمت أمس الخميس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز هدف الفراعنة محمود كهربا ولكن تمكن المنتخب الكيني بالتعادل في الشوط الثاني.