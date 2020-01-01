الأهلي يكشف عن سبب استبعاد أحمد فتحي من مواجهة الهلال السوداني

الأهلي يسعى لتأكيد تأهله للدور المقبل

كشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي سبب استبعاد أحمد فتحي الظهير الأيمن من قائمة الفريق في مواجهة الهلال السوداني.

الأهلي يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الهلال السوداني، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات.

يحتاج فريق القلعة الحمراء للفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور المقبل، من البطولة بينما في حالة الهزيمة سيتأهل بدلًا منه الهلال.

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واسُتبعد أحمد فتحي من قائمة الفريق أماما الهلال بسبب آلام الكاحل، بعد تعرضه لكدمة قوية خلال التدريبات الأخيرة قبل لقاء الفريق السوداني.

🚨 آلام الكاحل وراء خروج أحمد فتحي من قائمة مباراة الهلال



🔴 #يلا_يا_أهلي

⚫️ #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/JqfKlAqW7m — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 1, 2020

ويتواجد أيضًا علي معلول الظهير الأيسر التونسي، على مقاعد بدلاء الأهلي في مفاجآة كبيرة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

الأهلي يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط.