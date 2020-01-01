الأهلي يكشف حقيقة طلب فلادان فسخ عقده والرحيل

هل طلب فلادان الرحيل عن الأهلي؟

كشف النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، حقيقة ما تردد حول تقدم المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، بطلب لإدارة النادي بفسخ التعاقد والرحيل.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن فلادان طلب من إدارة الأهلي الرحيل، بسبب عدم تنفيذ طلباته الفنية، بتدعيم الفريق بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم المقبل.

النادي الأهلي نشر بيانًا رسميًا، يوضح فيه الحقيقة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة جاء نصها كالآتي:

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"عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ عبد الإله بن معتوق مؤمنة، وبحضور نائبه الدكتور ياسر محروس، والمشرف العام على كرة القدم الأستاذ طارق كيال، اجتماعًا بالمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، للحديث عن مواجهة الرائد يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة لحسم المقعد الآسيوي، ومواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا".

"كما تم مناقشة الأسماء المرشحة للتعاقد معها للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول، لدعم صفوفه خلال الفترة الهامة المقبلة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

"كما تم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي واجهت الفريق الكروي الأول الذي فقد عدداً من العناصر التي كان لها تأثيراً كبيراً جداً وأسبابها مختلفة منها لظروف الموسم أو تراكمات سابقة للعلاقة مع بعض اللاعبين وهو ما سيتم تصحيحه بتعاقدات قادمة تدعم مسيرة الكيان الأهلاوي".

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