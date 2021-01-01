الأهلي يكشف حقيقة رغبة جلطة سراي في ضم أليو ديانج

تعرف على حقيقة رغبة جلطة سراي في ضم ديانج

كشف أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا، حول رغبة نادي جلطة سراي التركي في ضم المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر.

وكانت تقارير صحفية تركية، قد أشارت إلى أن جلطة سراي يتابع أليو ديانج من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق اللاعب مع ناديه.

قرارات حازمة .. القاضي يفرض الالتزام على لاعبي الأهلي

أمير توفيق قال لموقع "فوتوماك" التركي: "جلطة سراي لم يتقدم بأي عرض لضم ديانج، واللاعب مستمر مع الأهلي".

وتابع: "أليو ديانج يعد واحدًا من العناصر الأساسية للأهلي، وأحد أكثر اللاعبين الذين يثق فيهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق".

واختتم أمير توفيق حديثه قائلًا: "سوق الانتقالات لم يبدأ حتى الآن، لكي يتم تداول الحديث حول متابعة جلطة سراي للاعب المالي من أجل ضمه".

يذكر أن أليو ديانج كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي في صيف 2019، قادمًا من مولودية الجزائر، وتم تمديد عقده مؤخرًا حتى صيف 2026.