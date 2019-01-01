الأهلي يكشف حجم إصابة حسام عاشور

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف طبيب الأهلي المصري، اليوم الإثنين، عن طبيعة إصابة حسام عاشور لاعب وسط الفريق الذي تعرض لها في مران أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، الأربعاء المقبل، في الغردقة.

وأكد طبيب الأهلي أن حسام عاشور يعاني من كدمة قوية في رباط الركبة، بعد الإصابة الذي تعرض لها في المران الجماعي للفريق أمس الأحد.

وكان حسام عاشور تعرض لإصابة بعد تدخل من رمضان صبحي جناح الفريق الذي يقضي فترة إعارة من هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي.

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وسيخضع عاشور لاختبار طبي قبل المران الرئيسي اليوم لتحديد مشاركته أم لا، حتى لا تتفاقم الإصابة التي لحقت به في الركبة.

وتسود أزمة في الوقت الحالي، لقاء الأهلي والجونة، بسبب بيان النادي الأحمر بعدم خوض أي مباراة إلا بعد إقامة مواجهة القمة أمام الزمالك.