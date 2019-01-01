الأهلي يكشف الأسباب الحقيقية لأزمة الدوري المصري الممتاز

تعرف على أسباب أزمة الدوري المصري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف النادي الأهلي، عن الأسباب الحقيقية، وراء أزمة مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك برفضه خوض باقي المباريات بعد نهاية كأس أمم إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا يعلن خلاله الأسباب الحقيقية وراء أزمة الدوري.

وجاء كالآتي:

الأهلي يؤكد احتفاظه بكافة حقوقه في بطولة الدوري المصري موسم 2018/2019، وله طلبات مشروعه متناسقة مع مبدأ تكافؤ الفرص.

الأهلي أخطر اتحاد الكرة بقرارات بتاريخ 25 مايو، وكملها بقرارات تانية في اجتماع انعقد 8 يونيو.

عدم تكافؤ الفرص بأداء 8 مباريات خلال فترة 72 ساعة تفصل بين المباراة والأخرى.

عدم إقامة مباريات الإسبوع الأخير في توقيت واحد.

🚨 إليكم الأسباب الحقيقية لأزمة الدوري المصري الممتاز 🚨#قرارات_مجلس_إدارة_الأهلي pic.twitter.com/bePcxdgmAI — SC (@AlAhly) June 9, 2019

إقامة مباريات مؤجلة في التزامن في المرحلة الأخيرة، دون الأخذ في الاعتبار الفرق المنافسة على اللقب وأيضًا مصارعة الهبوط.

تغيير مواعيد عدد من المباريات لبعض الأندية بعد الإعلان عنها بشكل رسمي، وأيضًا موافقة هذه الأندية على هذه المواعيد مسبقًا.

المباريات المؤجلة بقرارات صادرة من الاتحاد، تم وضع مواعيد بشكل عشوائي.

تجاهل الاتحاد للإساءات العلنية والمتكررة تجاه المسؤولين والحكام.

عدم تقدير أهمية الوقت والتأخير في الرد على خطاب الأهلي المرسل يوم 25 مايو.