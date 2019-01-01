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الدوري المصري الممتاز

الأهلي يكشف آخر تطورات المصابين - ولاسارتي يرفض الراحة

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الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز بالدوري غدٍ الجمعة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد خالد محمود، طبيب فريق الأهلي، على أن باسم علي الظهير الأيمن للفريق، يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، وذلك بسبب شد بعد التشخيص المبدئي.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز، والمؤجلة من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب الدفاع الجوي.

طبيب الأهلي أضاف خلال تصريحات صحفية، إلى أن باسم علي خاض تدريبات في صالة "الجيمانيزيوم" على هامش تدريبات الفريق الجماعية التي تقام على ملعب مختار التتش.

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وواصل الثلاثي سعد سمير ومحمد نجيب وصلاح محسن تدريباتهم التأهيلية اليوم الخميس على ملعب التتش، تمهيدًا لعودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

حالة محمد نجيب مدافع الفريق تحسنت بشكل كبير، وأصبح جاهز للمشاركة بعد مباراة بيراميدز، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

ورفض الأوروجوياني مارتين لاسارتي الراحة بعد مباراة بيراميدز، حيث سيخوض الفريق تدريباته يوم السبت استعدادًا لمواجهة سموحة يوم 8 يناير الجاري، بسبب ضيق الوقت.

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