الأهلي يقاطع البطولات العربية ومجلس الإدارة يصدر 8 قرارات نارية

قرارات نارية لمجلس إدارة الأهلي - شكوى الكاف ورفض استبدال المباريات ومقاطعة اتحاد الكرة والبطولة العربية والعديد من القرارات الآخرى لمجلس الخطيب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن عدة قرارات هامة فيما يتعلق بالفترة المقبلة من مشاركته بالبطولات العربية أو اجتماعات الاتحاد المصري لكرة القدم.

جاء هذا عقب اجتماع غير اعتيادي أقيم اليوم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لمجلس الإدارة والذي انتهى بالبيان التالي:

1- عدم المشاركة في أي اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و”فيفا” والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

2- التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الأختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار “كاف” الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري يخص لعبة كرة القدم.

🔴 الأهلي يشكو اتحاد الكرة للـ "كاف" لإنتهاك اللوائح في أجتماع رسمي pic.twitter.com/kTpZOC9S6l — Al Ahly SC (@AlAhly) February 9, 2019

3- التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

4- عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره.

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5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أي استثناءات. علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أي مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

6- الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه.

7- لن يخوض النادي الأهلي أي مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الأن. وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها أستعدادًا لكأس الأمم الأفريقية يكون الاتحاد هو المسؤول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم أخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

🔴 الأهلي: لن نلعب بدون جمهورنا pic.twitter.com/5pcUs0yquP — Al Ahly SC (@AlAhly) February 9, 2019

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8- مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والأحترام المتبادل.