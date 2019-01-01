الأهلي يفوز بصعوبة على الإسماعيلي في الدوري المصري

الإسماعيلي يسقط امام الأهلي في الدوري المصري

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الإسماعيلي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "المكس " بالإسكندرية ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي دخل المباراة يعاني من الكثير من الإصابات في الفترة الأخيرة، أبرزهم عمرو السولية ورمضان صبحي وأحمد فتحي الأساسيين في تشكيل الأحمر.

الدراويش حاول الحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة مع أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الذي قاد الفريق عقب رحيل ميودراج يسيتش.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث حاول كلًا من الأهلي والدراويش في خطف هدف التقدم، ولكن كرة أيمن أشرف الصاروخية ارتطمت في عارضة محمد مجدي.

وفي الشوط الثاني ضغط الأهلي بشكل كبير ودفع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بوليد سليمان في وسط الملعب، لتجديد دماء الجزء الأمامي.

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وبالفعل نجح البديل وليد سليمان أحدث الفارق في الدقيقة 78 برأسية رائعة، حيث أرسل محمد هاني عرضية رائعة لصاحب الهدف ليعلن خطف الأهلي الـ3 نقاط.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة في صدارة الدوري المصري الممتاز، بالعلامة الكاملة حيث حقق الفوز في 7 مباريات، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 13 نقطة في المركز الـ18.