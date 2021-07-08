الأهلي يفاوض لاعبًا برازيليًا .. "الصفقة ستكو ضربة معلم"

هل يفاجئ الأهلي جماهيره بالفعل؟

أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، على أن جماهير الأهلي ستسعد قريبًا بناديها، بعد مفاوضات إدارة ناديها مع أحد اللاعبي البرازيليين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسعى إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لحل أزمة الديون بالنادي خلال الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن الإدارة تسعى لتدعيم صفوف بلاعبين مميزين استعدادًا للموسم الجديد 2021-2022.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يقدم فيها بشرى لجماهير الأهلي، بأنهم سيسعدون بصفقة ستقوم بها الإدارة خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وجاءت نص التغريدة كالآتي: "خاص ولجمهور الأهلي فقط، ستسعدون قريبًا فناديكم يفاوض لاعبي برازيلي محور معروف، سيكون هدية جميلة (لن أكتب اسمه حتى لا تخرب، بالتوفيق للأهلي ولإدارته وجمهوره".

وتابع: "اعتقد لو تمت الصفقة ستكون ضربة معلم، وجميعنا سنسعد بها، فهي إضافة للدوري، لكم حق الفرق فالأهلي نادي عظيم وكيان كبير".

جاءت تغريدة المريسل بالتزامن مع مطالبات عدد من جماهير الأهلي لإدارة ناديهم، بالتحرك من أجل التعاقد مع البرازيلي ريناتو أوجوستو لاعب وسط نادي بكين جوان الصيني.

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ويرجح البعض بأن المريسل يقصد أن الأهلي اقترب من التعاقد مع أوجوستو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الراقي.