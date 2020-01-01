الأهلي يغير برنامجه في زيمبابوي قبل مواجهة بلاتينيوم

الأهلي يسعى للحفاظ على سلسلة الانتصارات

أجرت بعثة الأهلي في زيمبابوي بعض التغييرات على برنامجها هناك استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سافر فجر اليوم الأربعاء لمواجهة بلاتينيوم، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وعينه على استمرار الانتصارات واتخاذ خطوة جديدة نحو التأهل.

وفضلت بعثة النادي الأهلي المتواجدة في زيمبابوي الاستمرار في الإقامة في مدينة هراري العاصمة الزيمبابوية قبل الانتقال إلى إقليم ميدلاندس.

وأشار التقارير أن القرار جاء بسبب أفضلية الإقامة في هراري عن الإقامة في مكان إقامة المباراة بإقليم ميدلاندس والذي سوف يستضيف اللقاء السبت.

وشهد وصول الأهلي في مطار هراري ومرانه الأول سقوط أمطار غزيرة في العاصمة الزيمبابوية، وعلى الملعب الوطني الذي استضاف التدريبات.

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وينطلق الأهلي صباح الجمعة المقبلة إلى إقليم ميدلاندس، من أجل خوض اللقاء هناك وعينه على تصدر المجموعة في حال تعادل الهلال والنجم الساحلي.

وكان الأهلي غادر فجر اليوم الأربعاء إلى زيمبابوي، حيث يسعى رينيه فايلر في تقديم أداء ثابت خلال المرحلة المقبلة في جميع البطولات.