الأهلي يعُير مدافعه إلى سموحة لمدة 6 أشهر

سموحة يواصل تدعيم صفوفه

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، التوصل لاتفاق بين الأهلي وسموحة السكندري، لإعارة مدافع الأحمر محمد عبدالمنعم.

كان الأهلي قد أعلن إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق إلى سموحة حتى نهاية الموسم الحالي بعد خروجه من حسابات فايلر.

يسعى سموحة لتدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تحسين نتائجه وموقعه في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويعد محمد عبدالمنعم بين أبرز المدافعين الشباب خلال الفترة الحالية في الأهلي، حيث إعارته تعد إعداد جيد له للظهور مع الفريق الأول.

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وكان فريق سموحة يرغب في الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم ونصف ولكن الأهلي لم يوافق على إعارته سوى 6 أشهر فقط.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة بالفوز في 12 مباراة ولم يخسر أي نقطة حتى الأن في البطولة المحلية.