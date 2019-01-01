النتائج المباشرة
الانتقالات

الأهلي يُعيد المفاوضات مع أحمد الصالح

التعليقات()
يتواجد الصالح حالياً رفقة منتخب بلاده سوريا خلال منافسات كأس آسيا، وشارك في المباراة الأولى أمام فلسطين

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت العديد من التقارير الصحفية المصرية تجديد مسئولو النادي الأهلي المفاوضات من أجل ضم اللاعب الدولي السوري أحمد الصالح.

التقارير أشارت إلى أن المفاوضات جارية حالياً بين إدارة النادي القاهري ووكيل اللاعب من أجل حسم انتقاله للفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويعد التعاقد مع الصالح ميزة كبيرة للأهلي خاصة وأنه لن يتم قيده كلاعب أجنبي في صفوف الفريق، بحسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

اختيارات المحررين

ونشر موقع "فيلجول" تصريحات وكيل أعمال اللاعب حسام حطيني، والتي أكد فيها أن مسؤولي الأهلي عادوا للتواصل من أجل التعاقد مع اللاعب السوري.

ويتواجد الصالح حالياً رفقة منتخب بلاده سوريا خلال منافسات كأس آسيا، وشارك في المباراة الأولى أمام فلسطين.

ويسعى مسئولو الأهلي لتدعيم صفوف خط الدفاع في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه نتيجة تعرض رامي ربيعة ومحمد نجيب وسعد الدين سمير للإصابات.

الموضوع التالي:
كيروش يرحل إلى كولومبيا بعد نهاية كأس آسيا
الموضوع التالي:
إنتر يسرع خطواته نحو دي بول
الموضوع التالي:
حدث تاريخي - حكم مكسيكي يقود مباراة الإمارات والهند
الموضوع التالي:
جوارديولا عن سولشار: بدايته أفضل مني
الموضوع التالي:
بيبي: ريال مدريد مقبرة المدافعين
إغلاق