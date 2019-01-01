الأهلي يُعيد المفاوضات مع أحمد الصالح

يتواجد الصالح حالياً رفقة منتخب بلاده سوريا خلال منافسات كأس آسيا، وشارك في المباراة الأولى أمام فلسطين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت العديد من التقارير الصحفية المصرية تجديد مسئولو النادي الأهلي المفاوضات من أجل ضم اللاعب الدولي السوري أحمد الصالح.

التقارير أشارت إلى أن المفاوضات جارية حالياً بين إدارة النادي القاهري ووكيل اللاعب من أجل حسم انتقاله للفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويعد التعاقد مع الصالح ميزة كبيرة للأهلي خاصة وأنه لن يتم قيده كلاعب أجنبي في صفوف الفريق، بحسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ونشر موقع "فيلجول" تصريحات وكيل أعمال اللاعب حسام حطيني، والتي أكد فيها أن مسؤولي الأهلي عادوا للتواصل من أجل التعاقد مع اللاعب السوري.

الأهلي يعلن - وليد سليمان نسر 2018https://t.co/5y6L63dsAr pic.twitter.com/k5pcX9p5WI — جول مصر (@goaleg) January 9, 2019

ويتواجد الصالح حالياً رفقة منتخب بلاده سوريا خلال منافسات كأس آسيا، وشارك في المباراة الأولى أمام فلسطين.

ويسعى مسئولو الأهلي لتدعيم صفوف خط الدفاع في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه نتيجة تعرض رامي ربيعة ومحمد نجيب وسعد الدين سمير للإصابات.