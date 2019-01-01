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الأهلي يُعلن نجاح عملية جوزيف دي سوزا في باريس

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عملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس، أسفل مفصل البطن تكللت بالنجاح
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي السعودي نجاح عملية اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، التي أجراها مساء أمس في فرنسا.

الأهلي كان قد تعاقد مع اللاعب البرازيلي الصيف الماضي، بعد صراع مع العديد من الأندية السعودية، للتعاقد مع اللاعب من أجل دعم صفوفه.

وأجرى جوزيف دي سوزا، عملية جراحية أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، أسفل مفصل البطن تكللت بالنجاح.

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يُذكر أن اللاعب يُعد من الركائز الأساسية في خط وسط الفريق، حيث أن رئيس النادي السابق ماجد النفيعي كان قد أعلن عن منحه شارة قيادة الفريق.

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب المستشفى غدًا الخميس، حيث سيبدأ برنامجه العلاجي في باريس، قبل أن يعود إلى جدة لمواصلة برنامجه التأهيلي مع النادي الأهلي.

اللاعب سيدخل برنامج تأهيلي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

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