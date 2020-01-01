الأهلي يعلن موعد وصول مليويفيتش إلى جدة

المدرب الصربي سيصل إلى جدة لقيادة الأهلي.

يصل الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي السعودي، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في الساعات الأولى من صباح غدٍ الإثنين.

الأهلي أعلن تعاقده الصربي ميلويفيتش، خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس، الذي تمت إقالته مؤخرًا، بسبب تذبذب نتائج ومستوى الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن وصول الصربي ميلويفيتش إلى جدة، على متن طائرة الخطوط التركية، في تمام الخامسة و20 دقيقة صباح الإثنين.

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ويقود ميلويفيتش تدريبات الأهلي غدٍ الإثنين، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي، استعدادًا لمواجهة الفيحاء المقبلة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ميلويفيتش سيقود تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب الوطني مازن بهكلي، الذي قاد المسؤولية بشكل مؤقت، بعد رحيل جروس.